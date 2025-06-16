Увеличилось число туристов, посещающих Азербайджан (ФОТО)

В мае количество иностранных посетителей в Азербайджане выросло по сравнению с прошлым годом, при этом больше всего туристов прибыло из России, Турции и Индии.

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