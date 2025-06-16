Мы контролируем небо над Тегераном - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Израильские ВВС контролируют небо над Тегераном.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на авиабазе Тель-Ноф, сообщает Trend.

"В отличие от режима Ирана, который нацелен на мирных жителей, мы поражаем цели режима. Мы говорим жителям Тегерана - эвакуируйтесь. Мы переходим к действиям", - добавил он.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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