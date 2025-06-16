Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос в январе-апреле
В январе-апреле текущего года юридические и физические лица Азербайджана вели торговлю с партнерами из большого числа стран мира.
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