Назван объем кредитов, предоставленных банками и НКО горнодобывающей отрасли Азербайджана

По состоянию на май объем кредитов в горнодобывающей и энергетической сферах Азербайджана вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился по сравнению с прошлым годом.

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