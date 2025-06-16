Назван объем кредитов, предоставленных банками и НКО горнодобывающей отрасли Азербайджана
По состоянию на май объем кредитов в горнодобывающей и энергетической сферах Азербайджана вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился по сравнению с прошлым годом.
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