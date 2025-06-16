Здание посольства США в Тель-Авиве получило повреждения после ракетных ударов Ирана

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения от ударов баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице посла США в Израиле Майка Хакаби (Mike Huckabee) в соцсети Х.

В публикации посла также отмечается, что вблизи посольства в Тель-Авиве ударная волна от иранских ракет вызвала незначительные повреждения, однако среди сотрудников американской миссии пострадавших нет.

По его словам, посольство и консульства США в Израиле остаются закрытыми, а указание оставаться в убежище остается в силе.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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