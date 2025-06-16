Израиль ликвидировал ракетную установку вблизи Тегерана - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - Израиль ликвидировал ракетную установку и иранских военнослужащих к югу от Тегерана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Военно-воздушные силы определили местоположение операторов по запуску ракет типа "земля-воздух" к югу от Тегерана и ликвидировали их до того, как они достигли пусковой установки. Также была уничтожена и сама пусковая установка",- отмечается в публикации.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, снятую с беспилотника, на которой зафиксированы удары по военной технике и личному составу.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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