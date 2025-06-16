Израильская авиакомпания Israir отменила все рейсы

БАКУ /Trend/ - Израильская авиакомпания Israir объявила об отмене всех рейсов из Тель-Авива и в Тель-Авив до 30 июня в связи с закрытием воздушного пространства страны до особого распоряжения.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении генерального директора Israir Ури Сиркиса.

Сообщается, что начата подготовка к возврату из-за рубежа израильтян, оказавшихся в затруднительном положении и не имеющих возможности вернуться на родину.

Гендиректор компании отметил, что операция по возвращению израильских граждан, проживающих за границей, может начаться ближе к концу недели или к началу следующей недели.

"Мы всё ещё изучаем поведение противника, его модели и повторяющийся характер угроз",- отмечается в информации.

По словам представителя авиакомпании, рейсы будут организованы исключительно для израильтян, желающих вернуться на родину, и на данном этапе выезд из страны будет запрещён как для граждан Израиля, так и для других пассажиров.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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