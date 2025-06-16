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В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана российский оркестр выступит с концертом в Баку

Культура Материалы 16 июня 2025 12:42 (UTC +04:00)
В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана российский оркестр выступит с концертом в Баку

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана Государственный академический большой симфонический оркестр сегодня в 19:00 выступит с концертом в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Вход свободный.

Напомним, что ранее министр культуры России Ольга Любимова выразила благодарность властям Азербайджана за оперативную и скоординированную помощь при эвакуации российских артистов из Ирана.

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