Продажи метанола из Азербайджана в Румынию существенно снизились

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Румынию было экспортировано 4,15 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

По информации Trend, основанной на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта метанола в этой сумме составил 1,35 миллиона долларов США.

Экспорт метанола в Румынию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в количественном выражении на 6,2 тысячи тонн или в 2,5 раза, в стоимостном выражении - на 700 тысяч долларов США или на 34,1%.

Так, за аналогичный период прошлого года из Азербайджана в Румынию было экспортировано 10,35 тысячи тонн метанола на сумму 2,05 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-марте этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 90,7 тысячи тонн метанола (метилового спирта). Объем дохода от экспорта метанола в этом объеме составил 28,2 миллиона долларов США.

Напомним, что за отчетный период метанол экспортировался из Азербайджана в Израиль, Турцию, Болгарию, Румынию, Гибралтар, Италию, Словению, Грецию.

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