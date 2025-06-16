Названо число погибших в результате ракетных ударов Ирана по Израилю прошлой ночью

БАКУ /Trend/ - В результате баллистических ракетных ударов, нанесённых Ираном по Израилю прошлой ночью, погибли пять человек.

Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на издание The Times of Israel.

Согласно информации, последнего погибшего извлекли из-под завалов многоэтажного дома в районе Пэта-Тиква. Ещё троих обнаружили на том же месте, а один человек погиб в городе Бней-Брак, где ракетный удар вызвал масштабные разрушения в жилом районе.

Сообщается, что во время ночных атак в больницы были доставлены 92 человека, большинство из которых получили незначительные травмы.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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