Израиль нанес удары по командным центрам спецподразделения «Кудс» КСИР в Тегеране - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по командным центрам спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране на основе точных данных разведки.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на странице ЦАХАЛ в соцсети Х.

ЦАХАЛ утверждает, что спецподразделение «Кудс» являющееся крылом КСИР отправляли боевиков за пределы страны и финансировали такие группировки, как "Хезболла".

На графическом изображении, размещенном ЦАХАЛ, зафиксированы удары по 10 различным целям.

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