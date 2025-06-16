Увеличился турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В мае Азербайджан посетили 17 тысяч 964 туриста из стран Центральной Азии.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 3137 человек или 21,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном месяце в Азербайджан прибыли 8934 туриста из Казахстана (на 29 процентов больше по сравнению с маем 2024 года), 4809 из Узбекистана (рост на 23 процента), 2522 из Туркменистана (снижение на 8 процентов), 1067 из Кыргызстана (рост на 65 процентов) и 632 из Таджикистана (увеличение на 5 процентов).

Отметим, что всего в мае в Азербайджан прибыло 244 тысячи 79 иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно информации, этот показатель на 4808 человек или на 2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-мае этого года Азербайджан посетили 979 тысяч 963 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 14 тысяч 408 человек или на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.