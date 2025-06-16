Азербайджан впервые примет чемпионат мира по ски-альпинизму в 2027 году

БАКУ/ Trend/ - В 2027 году Азербайджан впервые в своей истории станет хозяином чемпионата мира по ски-альпинизму, сообщает Trend.

По инициативе Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) была направлена заявка на проведение соревнований в стране. Заявка получила одобрение, и было принято решение провести чемпионат в туристическом центре «Шахдаг» в Гусарском районе.

Соревнования включены в официальный календарь ISMF и пройдут с 28 февраля по 7 марта 2027 года.