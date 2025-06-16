Министр обороны Азербайджана совершает официальный визит в Беларусь

БАКУ/ Trend/ - 16 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с официальным визитом в Республику Беларусь по приглашению министра обороны этой страны генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В Национальном аэропорту Минск генерал-полковника З.Гасанова встретил его белорусский коллега.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Азербайджана с военным руководством Беларуси, а также посещение ряда воинских частей.