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Министр обороны Азербайджана совершает официальный визит в Беларусь

Политика Материалы 16 июня 2025 23:40 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана совершает официальный визит в Беларусь

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 16 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с официальным визитом в Республику Беларусь по приглашению министра обороны этой страны генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В Национальном аэропорту Минск генерал-полковника З.Гасанова встретил его белорусский коллега.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Азербайджана с военным руководством Беларуси, а также посещение ряда воинских частей.

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