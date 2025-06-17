В Нахчыване увеличились налоговые поступления в бюджет из негосударственного сектора

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2025 года в Нахчыване по линии негосударственного сектора в бюджет поступило 64,1 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По сравнению с соответствующим периодом 2024 года налоговые поступления из этого сектора увеличились на 13,6 миллиона манатов, или на 26,9 процента.

Согласно информации, по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской АР в бюджет поступило около 96 миллионов манатов налогов, что на 22,6 процента, или 17,7 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

66,8 процента уплаченных налогов пришлись на негосударственный сектор, а 33,2 процента - на государственный.