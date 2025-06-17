Иран сократил импорт из Казахстана

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца текущего иранского года (21 марта - 21 мая 2025 года) импорт Ираном продукции из Казахстана сократился на 51,6% в стоимостном выражении и на 39,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

По данным статистики, импорт Ираном продукции из Казахстана за 2 месяца составил 22 тысячи тонн на сумму 6,65 миллиона долларов.

Статистика показывает, что за первые два месяца прошлого года Иран импортировал из Казахстана 36,5 тыс. тонн продукции на сумму 13,7 млн ​​долларов.

В статистике говорится, что Иран в основном импортировал из Казахстана пшеницу, ячмень, различные виды оборудования и т. д.

Товарооборот Ирана с Казахстаном за 2 месяца составил 82,8 тыс. тонн на сумму 36 млн долларов США. Товарооборот снизился на 36,3% в стоимостном и на 33,3% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что за 2 месяца импорт ненефтяных товаров в Иран составил 5,92 млн тонн на сумму 8,47 млрд долларов. Импорт ненефтяных товаров сократился на 7,8% по стоимости и увеличился на 1,16% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 мая 2024 г.).