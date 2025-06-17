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Перебои с водоснабжением в Баку и на Абшероне сохранятся до завершения ремонтных работ - Госагентство

Общество Материалы 17 июня 2025 10:27 (UTC +04:00)
Перебои с водоснабжением в Баку и на Абшероне сохранятся до завершения ремонтных работ - Госагентство

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на водопроводе Огуз-Габала-Баку в некоторых районах города Баку и на Абшеронском полуострове временно возникнут перебои в водоснабжении.

Как сообщили во вторник Trend в Госагентстве водных ресурсов Азербайджана, ремонтные работы ведутся интенсивно и в ускоренном порядке.

Перебои в подаче воды продлятся ориентировочно в течение четырёх дней. Полное восстановление водоснабжения ожидается с 20 июня, после завершения ремонтных работ.

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