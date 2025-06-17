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До конца года на освобожденные от оккупации территории Азербайджана вернутся еще сотни семей

Общество Материалы 17 июня 2025 11:06 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана успешно продолжаются работы по восстановлению, строительству и благоустройству, в рамках которых также поэтапно обеспечивается возвращение бывших вынужденных переселенцев в их родные края.

Как сообщает во вторник Trend, до конца текущего года еще 746 семей бывших вынужденных переселенцев вернутся в свои родные края. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подвел итоги работы по переселению этих семей вынужденных переселенцев в село Ходжавенд Ходжавендского района, села Сеидбейли, Шушакенд, Бадара, Ханабад, Ханюрду, Тезебина Ходжалинского района, село Гасанриз Агдеринского района.

Госкомитет поручил вышеуказанные работы ООО Pelican Service и заключил с ним договор, согласно которому компании выплачено 709 тысяч 191 манат.

Отметим, что на сегодняшний день число бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в свои заново построенные или восстановленные дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, составляет около 15 тысяч человек (3 721 семья). С учетом сотрудников государственных учреждений, созданных в регионе, а также специалистов, задействованных в масштабных восстановительных и строительных работах, общее число жителей Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов составляет около 44 тысяч человек.

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