Выгодный кредит от Халг Банка сотрудникам системы здравоохранения и образования

Халг Банк, предлагающий клиентам выгодные финансовые решения, запускает специальную кампанию для работников систем здравоохранения и образования!

Согласно условиям кампании, сотрудники сферы образования и здравоохранения могут получить потребительский кредит без обеспечения или под залог с процентной ставкой от 12% годовых на срок до 48 месяцев. Максимальная сумма кредита без обеспечения —25 000 AZN, с залогом — 40 000 AZN. Для работников других организаций кредит предлагается на тех же условиях, но с процентной ставкой от 13% годовых. Обязательное условие для получения кредита - 6 месяцев стажа на последнем месте работы и общий минимальный стаж не менее 12 месяцев.

Более подробную информацию о кампании вы можете получить здесь: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/tehsil-ve-sehiyye-iscileri-ucun-serfeli-kredit-kampaniyasi-ru?include=menu

Кампания действует до 31 декабря.

Получить кредит в рамках данной кампании можно в любом филиале Халг Банка, а также отправить заявку онлайн, перейдя по ссылке https://loanorder.xalqbank.az// .

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.