ANAMA сообщило о работах, проведенных в этом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2025 году организации, занимающиеся разминированием, очистили от мин и других взрывоопасных пережитков войны 8 318 гектаров жилой инфраструктуры и 9 176 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Как передает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов в Ханкенди на очередном заседании Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБП) освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью решения вопросов в централизованном порядке на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Он сообщил, что в этом году от мин и других взрывоопасных пережитков войны было очищено 27 204 гектара земель, в том числе 1 951 гектар по оценке состояния окружающей среды, 708 гектаров по транспортной инфраструктуре, 628 гектаров по рекультивации земель и управления водными ресурсами, а также по другим приоритетным проектам.

Следует отметить, что с 10 по 16 июня на освобожденных территориях обнаружено и обезврежено 29 противотанковых мин, 131 противопехотная мина и 528 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), от мин и НБП очищено 1258,7 га территорий.

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