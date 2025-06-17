В Ханкенди прошло заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов(ФОТО)

ХАНКЕНДИ/Trend/ - В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБП) освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданного с целью решения вопросов в централизованном порядке на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в рамках поездки представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию и соответствующих государственных органов, представленных в Рабочей группе, ознакомились с работами по гуманитарному разминированию, проводимыми ANAMA на территории села Сарыджалы Агдамского района и министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики в селе Алимадатли этого района. Члены рабочей группы наблюдали за ходом реализуемых проектов, в том числе за процессом обезвреживания обнаруженных мин и неразорвавшихся боеприпасов путем подрыва.

Затем в Ханкенди состоялось заседание рабочей группы в расширенном составе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!