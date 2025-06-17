Израиль назвал цель операции против Ирана

БАКУ /Trend/ - Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против Ирана будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена угроза в связи с иранской ядерной программой и баллистическими ракетами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник Оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк.

По его словам, операция против Ирана находится на промежуточном этапе.

"Мы продолжаем наносить удары по ядерным целям - действуем по заранее подготовленному плану и в сроки, которые считаем подходящими, чтобы углубить достигнутые результаты. Мы наносим удары по террористическому режиму, а не по народу - этот народ заслуживает лучшего будущего. Угрозу для нас представляет руководство в Тегеране, а не люди на улицах Шираза", - сказал О.Басюк.

Отмечается, что в результате израильских атак было уничтожено или выведено из строя более 200 иранских пусковых установок баллистических ракет.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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