ЦАХАЛ ликвидировал еще одного генерала КСИР

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нейтрализации недавно назначенного командующим Центральным штабом Хатам аль-Анбия, генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.

Как сообщает во вторник Trend, подробности инцидента пока не разглашаются.

Отметим, что его предшественник - Голамали Рашид - был убит в результате израильских авиаударов несколько дней назад.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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