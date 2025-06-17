Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Компания McDonald’s Azərbaycan полностью перешла на использование говядины местного производства по стандартам «Халал» (ВИДЕО)

Общество Материалы 17 июня 2025 10:47 (UTC +04:00)
Компания McDonald’s Azərbaycan полностью перешла на использование говядины местного производства по стандартам «Халал» (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Компания McDonald’s Azərbaycan объявила о полном переходе на использование халяльной говядины местного производства.

Теперь во всех ресторанах сети для приготовления мясных бургеров используется говядина, произведённая в Азербайджане в полном соответствии с международными требованиями к качеству и пищевой безопасности.

Поставки осуществляет компания AzProtein Foods Group. На территории её завода в посёлке Бузовна был построен новый специализированный комплекс, оснащённый передовыми технологиями и спроектированный с учётом всех требований и международных стандартов McDonald’s. В процессе локализации принимали участие как международные, так и местные эксперты, что обеспечило высокий уровень контроля качества на всех этапах проекта.

Состав бургеров при этом остаётся неизменным: как и ранее, используется исключительно 100% говядина без добавок — только соль и перец, которые добавляются непосредственно в ресторане.

Животные выращиваются на территории страны в оптимальных условиях содержания, получают сбалансированное питание на основе исключительно натуральных кормов и находятся под постоянным ветеринарным контролем.

Соответствие производственных процессов стандартам «Халал» официально подтверждено сертифицирующим органом AzeSERT HALAL на основе международных требований и законодательства Азербайджанской Республики. Все этапы производства находятся под контролем специально подготовленного персонала и осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами.

Как само производство, так и логистика — включая температурный режим на всех этапах транспортировки и хранения — находятся под постоянным контролем профильных специалистов. Продукция также проходит независимые лабораторные проверки и тестируется в Европейском центре качества McDonald’s в Германии.

Локализация мясных поставок стала важным этапом стратегии McDonald’s Azərbaycan по развитию устойчивых цепочек поставок в стране. Ранее компания уже реализовала локализацию поставок молочной продукции, овощей и соусов. Новая инициатива по локализации говядины открывает дополнительные возможности не только для внутреннего рынка, но и для экспорта продукции в соседние страны, способствуя развитию местной экономики.

McDonald’s Azərbaycan продолжает расширять сотрудничество с местными производителями, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, укрепление агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест.

Лента

Лента новостей

Читать все новости