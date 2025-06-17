Подписан рамочный документ партнерства между Азербайджаном и Международным фондом развития ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил столицу Австрии Вену для участия в Форуме Международного фонда развития ОПЕК.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в рамках визита был проведен ряд встреч.

М.Джаббаров провел встречу с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби (в составе Арабской координационной группы) Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Саифом Аль-Сувайди, в ходе которой было подчеркнуто расширение экономико-торговых связей между Азербайджаном и ОАЭ. Отмечены инвестиции ОАЭ в возобновляемую энергетику Азербайджана, а также поддержка фонда инфраструктурных проектов в стране. Были представлены данные о экономическом потенциале и благоприятной деловой среде Азербайджана. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций и других направлениях, а также возможности инвестирования Фонда в приоритетные отрасли страны.

Министр экономики Азербайджана в ходе встречи с председателем Группы Исламского банка развития Мохаммедом Сулейманом Аль-Джасиром отметил успешное сотрудничество с входящими в Группу структурами. Были подчеркнуты эффективное партнёрство с Банком в сфере устойчивого роста и инфраструктурного строительства, а также представлены экономические реформы и приоритеты Азербайджана. Стороны обсудили расширение совместной деятельности, развитие частного сектора страны, проведение в 2026 году в Азербайджане Ежегодной встречи Группы Исламского банка развития и другие актуальные вопросы.

На встрече с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой было отмечено, что взаимное сотрудничество способствует диверсификации энергетического сектора Азербайджана. Были оценены возможности сотрудничества в сферах возобновляемой энергии, инфраструктуры и технической помощи.

В рамках встречи был подписан Общенациональный рамочный документ о партнерстве между министерством экономики Азербайджана и Международным фондом развития ОПЕК по направлениям сотрудничества. Документ, охватывающий период с 2025 по 2030 годы, предусматривает поддержку государственных и частных проектов в сферах промышленности, возобновляемой энергии, транспорта, инфраструктуры и других направлений. Реализация инициатив в рамках документа имеет важное значение для климатического финансирования, инклюзивного роста, а также развития малого и среднего предпринимательства.

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