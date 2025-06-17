Назван объем нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам за пять месяцев 2025 г.
За пять месяцев 2025 года более 75 процентов объема было по транспортировано по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB