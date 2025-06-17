БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции.

Об этом говорится в публикации Трампа в Truth Social, сообщает Trend.

"Безоговорочная капитуляция! Мы точно знаем, где скрывается Верховный лидер. Он легкая цель, но там он в безопасности. Потому что мы не собираемся его убивать. По крайней мере, пока. Но мы также не хотим, чтобы ракеты запускались по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение иссякает", - говорится в публикации.

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