Израиль продлил срок действия виз для иностранцев

БАКУ/ Trend/ - Израильское управление народонаселения и миграции приняло решение о продлении виз для большинства иностранных граждан, находившихся в стране на законных основаниях на момент начала военной операции против Ирана, передает Trend.

«Учитывая последние события, Управление народонаселения и миграции информирует, что визы иностранцев, легально пребывавших в Израиле по состоянию на 12 июня 2025 года, будут автоматически продлены до 30 сентября 2025 года», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.