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ЦБА выдал лицензию Azvwallet

Экономика Материалы 17 июня 2025 18:00 (UTC +04:00)
ЦБА выдал лицензию Azvwallet

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ООО "Azvwallet" выдана лицензия на право осуществления деятельности организации электронных денег.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Так, в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" была проведена оценка организаций, обратившихся в Центральный банк с просьбой о получении лицензии на оказание платежных услуг.

В рамках работы в этом направлении решением правления Центрального банка ООО "Azvwallet" была предоставлена бессрочная лицензия на право осуществления деятельности организации электронных денег.

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