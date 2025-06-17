Трамп готов отправить представителей США на переговоры с Ираном

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить вице-президента Джея Ди Венса или специального посла Стивена Уиткоффа на переговоры с официальным Тегераном для урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице журналистки телеканала CBS News Дженнифер Якобс в соцсети Х.

Отмечается, что Трамп также заявил, что Соединенные Штаты жестко ответят Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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