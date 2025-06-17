Рамиз Алекперов назначен на новую должность в ООН

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Рамиза Алекперова заместителем специального координатора ООН в Бюро по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке (UNSCO), а также новым заместителем координатора-резидента.

Как сообщает во вторник Trend, Р.Алекперов также будет исполнять обязанности координатора по гуманитарным вопросам.

Рамиз Алекперов ранее занимал ряд должностей в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), в том числе временного заместителя исполнительного директора по вопросам управления и реформ ООН, директора отдела политики и стратегии в Нью-Йорке, постоянного представителя на Гаити, заместителя регионального директора Регионального бюро и главы регионального офиса по арабским государствам в Каире при офисе в Южном Судане. До этого он также работал на различных должностях в ЮНФПА, который поддерживает программы в арабских государствах, Восточной Европе и Центральной Азии. Кроме того, он был сотрудником программ, охватывающих Судан, Сомали и Ирак, а также представлял организацию в операционных миссиях в Афганистане, Палестине и районе Великих озер.

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