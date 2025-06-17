Более 206 тыс. га полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов - Вугар Сулейманов

АГДАМ /Trend/ - Чтобы сельское население могло комфортно жить и работать в Сарыджалы, земли сельскохозяйственного назначения вокруг этого села должны быть разминированы.

Об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов, сообщает Trend.

По его словам, в соответствии с планом "Большое возвращение" уже начался процесс переселения и расселения населения на освобожденных от оккупации территориях. В рамках первого этапа территория села Сарыджалы очищена от мин.

"Село Сарыджалы - одна из территорий, расположенных близко к бывшей линии соприкосновения. В течение почти 30 лет эти районы были заминированы, и здесь наблюдается высокий уровень минного загрязнения. Но наши подразделения работают достаточно успешно. В настоящее время работы на участке "Сарыджалы 008" почти завершены. После завершения здесь работ по разминированию мы перейдем на следующую территорию", - сказал он.

В.Сулейманов напомнил, что после 44-дневной Отечественной войны около 35 тысяч гектаров территории Агдамского района были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Разминирование осуществляется во всех освобожденных от оккупации районах, в том числе и в Газахском районе. На сегодня более 206 тысяч гектаров территории полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Всего было обнаружено и обезврежено около 199 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!