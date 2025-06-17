Выросли расходы населения Азербайджана на телекоммуникационное оборудование
В январе-мае этого года в Азербайджане наблюдался рост продаж компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а также общего объёма розничной торговли.
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