Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Ханкенди ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции

Политика Материалы 17 июня 2025 15:40 (UTC +04:00)
В Ханкенди ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АГДАМ /Trend/ - В освобожденном от оккупации городе Ханкенди ведутся капитальные восстановительные и реконструкционные работы.

Как сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом сказал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

"Многоэтажные жилые дома ремонтируются, строится Парк Победы. Кроме того, в город Ханкенди будет проложена канатная дорога из города Шуша. Также ведётся реконструкция автомобильных дорог", - сказал он.

Кроме того, по словам С.Гахраманова, особое внимание уделяется предпринимательской деятельности в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах. "До настоящего времени предприниматели вложили в этот регион инвестиции в размере 45 миллионов манатов. Это создаст дополнительные возможности для трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, которые поэтапно возвращаются в родные края", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости