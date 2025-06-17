Дефицита топлива в стране не ожидается - минэнерго Израиля

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации с Ираном дефицита топлива не наблюдается и не ожидается.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства энергетики Израиля.

В заявлении говорится, что подготовка к подобной ситуации была проведена заранее, и опасений по поводу нехватки топлива нет, поскольку имеются его запасы.

Министерство отмечает, что, несмотря на закрытие нефтеперерабатывающего завода "Базан" в Хайфе, где в начале этой недели в результате баллистической ракеты, запущенной Ираном, погибли три человека, угрозы нехватки топлива не существует.

Отмечается, что текущая ситуация регулярно оценивается, и в настоящее время никаких проблем с поставками топлива компаниями не ожидается.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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