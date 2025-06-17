Иран запретил чиновникам использовать устройства, подключенные к общедоступным сетям

БАКУ /Trend/ - Агентство по кибербезопасности Ирана запретило всем высокопоставленным должностным лицам и сотрудникам силовых структур использовать средства связи, подключенные к общедоступным сетям.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство Fars.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

Вечером того же дня Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов были запущены во многие места, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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