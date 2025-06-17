Иран пообещал не перекрывать Ормузский пролив для торговых судов - МИД Италии

БАКУ /Trend/ - Иран пообещал не перекрывать Ормузский пролив.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Италии Антонио Таяни.

По его словам, в ходе разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи тот заверил, что Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив для торговых судов.

"Я получил положительный сигнал от иранского министра. Он сообщил, что Иран не намерен препятствовать движению торговых судов в Ормузском проливе",- добавил он.

Отметим, что Ормузский пролив обеспечивает до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа и до 20 процентов глобального экспорта нефти. Ежедневно через пролив транспортируется до 20 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть от общего мирового объема. Кроме того, пролив считается важным торговым маршрутом.

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