Опубликованы спутниковые снимки последствий израильского удара по ракетной базе в Тебризе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространены спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия ударов военных самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ракетной базе, расположенной в Тебризе.

Как сообщает во вторник Trend, спутниковые снимки распространены Planet Labs.

На снимках зафиксированы разрушения зданий и уничтоженные транспортные средства на территории базы. Также видны обгоревшие участки растительности - последствия пожара, возникшего после ракетного удара. На одном из кадров можно различить остатки трех уничтоженных пусковых установок баллистических ракет.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям

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