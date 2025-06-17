Azercell запускает буткемп «DataMinds» для молодежи

Azercell в партнерстве с Amazon Web Services (AWS) объявляет о старте программы «DataMinds Azercell» Bootcamp — интенсивного образовательного курса, направленного на развитие практических навыков студентов в области анализа данных и искусственного интеллекта.

Цель проекта - способствовать укреплению кадрового потенциала в индустрии данных в Азербайджане. Программа создает условия для адаптации академических знаний студентов к требованиям рынка труда и их формирование как специалистов международного уровня.

С 21 июля по 5 сентября участники пройдут углубленное обучение по направлениям DataOps, MLOps и Generative AI с применением передовых гибридных облачных технологий AWS. Занятия будут проводить эксперты Data и AI команды Azercell.

К участию приглашаются студенты 3–5 курсов, а также магистранты STEM-направлений, планирующие построить карьеру в сфере Big Data и искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 27 июня 2025 года по указанной ссылке

Отбор будет проходить в три этапа: проверка соответствия критериям, тестирование языковых и технических навыков, а также интервью. По итогам отбора 25 лучших кандидатов будут приглашены к участию в программе.

Выпускникам Bootcamp выдаются сертификаты, а также предоставляется возможность пройти стажировку в профильных подразделениях Azercell.

По всем вопросам можно обратиться по адресу: [email protected]