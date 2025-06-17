В иранском Кашане есть погибшие и раненые после авиаудара Израиля

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения в результате ударов Израиля по иранскому городу Кашан в провинции Исфахан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель губернатора иранской провинции Акбар Салехи.

По его словам, снаряд попал в контрольно-пропускной пункт, расположенный в Кашане.

Ранее Салехи сообщал, что силы противовоздушной обороны Исфахана сбили несколько небольших беспилотников в воздушном пространстве города. Сбитый над Кашаном беспилотник, по его данным, был направлен на ядерный объект в Натанзе.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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