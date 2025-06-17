Взрывные устройства часто обезвреживаются на месте из-за риска транспортировки - представитель ANAMA

АГДАМ/Trend/ - Одна из трудностей при разминировании освобождённых от оккупации территорий заключается в необходимости подрыва на месте обнаруженных мин и взрывных устройств, которые трудно безопасно транспортировать.

Об этом сообщил Trend начальник Оперативного управления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рахиб Гулиев.

Он подчеркнул, что в ходе очистки территорий специалисты агентства регулярно сталкиваются с необходимостью нейтрализации мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

"В отдельных случаях транспортировка таких устройств представляет опасность, и мы вынуждены обезвреживать их прямо на месте. При этом взрывы проводятся строго по установленным правилам, с тем чтобы не повредить новые дома и инфраструктуру. Для снижения сейсмического воздействия прокладываются специальные каналы, а мощность взрыва заранее точно рассчитывается - чтобы избежать трещин в фундаменте или других разрушений", - отметил он.

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