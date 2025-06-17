Иран атаковал Израиль ракетами

БАКУ /Trend/ - Началась новая ракетная атака Ирана на Израиль.

Об этом говорится в аккаунте Сил обороны Израиля в социальной сети "Х", сообщает Trend.

Отмечено, что в настоящее время во многих районах слышны звуки сирен.

Сообщается, что из Ирана в сторону Израиля было выпущено около 10 ракет.

Подчеркнуто, что большая часть баллистических ракет, запущенных из Ирана, нейтрализована системой ПВО.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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