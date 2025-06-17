Бойцы UFC Джамал Хилл и Халил Раунтри встретились лицом к лицу в Нагорном парке Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась официальная встреча главных бойцов вечера UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr., которые встретились лицом к лицу в живописном Нагорном парке Баку.

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе UFC Fight Night.

В мероприятии также приняли участие азербайджанские бойцы UFC Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тофиг Мусаев.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Участники предварительного карда выйдут в октагон с 20:00 на соревнованиях, которые пройдут в Baku Crystall Hall. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

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