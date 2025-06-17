Назван объем газа, перекачанного по трубопроводам Азербайджана в январе-мае
В начале 2025 года транспортировка газа немного снизилась, а грузоперевозки велись разными видами транспорта.
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