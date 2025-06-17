Сегодня будут нанесены удары по стратегически важным целям в Тегеране - минобороны Израиля

БАКУ /Trend/ - Израиль в течение дня нанесет удары по стратегическим объектам, расположенным в столице Ирана.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Trend со ссылкой на Times of Israel.

"Сегодня ВВС Израиля поразят очень важные цели - стратегические объекты, объекты, связанные с режимом, а также элементы инфраструктуры в Тегеране", - сказал Кац журналистам в ходе осмотра последствий удара баллистической ракеты, выпущенной из Ирана.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредят население районов, находящихся вблизи предполагаемых целей, для проведения эвакуации.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-атомщиков и высокопоставленных чиновников.

Вечером того же дня Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов были запущены во многие места, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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