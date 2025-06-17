Азербайджан увеличил объем продаж электроэнергии в Иран

В первые месяцы 2025 года между Азербайджаном и Ираном зафиксирован рост взаимных поставок электроэнергии как в количественном, так и в стоимостном выражении.

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