Израиль обвинил Хаменеи в военных преступлениях

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в совершении военных преступлений против гражданского населения Израиля.

Как сообщает во вторник Trend, Кац напомнил Верховному религиозному лидеру Ирана о судьбе бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, который был схвачен и казнен после вторжения США в Ирак.

"Я предупреждаю иранского диктатора о необходимости прекратить военные преступления и ракетные обстрелы мирных жителей Израиля. Он не должен забывать участь диктатора из соседней страны, который выбрал тот же путь против Государства Израиль",- добавил израильский министр.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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