Увеличились страховые сборы иранской страховой компании "Меллят"

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) страховые сборы иранской страховой компании "Меллят" выросли на 409 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую страховую компанию "Меллят".

За два месяца страховые сборы компании составили около 41,9 триллиона риалов (около 65,1 миллиона долларов). За аналогичный период прошлого года страховые сборы компании составили 8,23 триллиона риалов (около 12,8 миллиона долларов).

За этот период "Меллят" выплатила компенсации на сумму 17,5 триллиона риалов (примерно 27,3 миллиона долларов) в связи с нанесённым ущербом, что свидетельствует о более чем шестикратном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тот же период прошлого года компания выплатила 2,62 миллиарда риалов (около 4,07 миллиона долларов).

Отметим, что иранская страховая компания "Меллят" была основана в 2003 году с капиталом в 200 миллиардов риалов (около 4,76 миллиона долларов). Основным акционером является инвестиционная компания "Саба Тамин", действующая при Иранской организации социального обеспечения. Компания "Меллят" ведет деятельность в сфере страхования жизни, автомобилей, грузоперевозок и др.