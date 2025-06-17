Израиль сообщил об очередной ракетной атаке со стороны Ирана

БАКУ/ Trend/ - Армия обороны Израиля зафиксировала новый ракетный удар, нанесённый с территории Ирана по Израилю.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу армии.

«Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля. Военно-воздушные силы нейтрализовали одну из ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», — говорится в заявлении.

Сообщается, что во время атаки в северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Обстановка в регионе остаётся крайне напряжённой.