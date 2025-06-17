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Из Баку в Москву эвакуированы 12 российских учёных

Иран Материалы 17 июня 2025 02:11 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Двенадцать российских учёных, вынужденных покинуть иранскую столицу из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем, были доставлены из Баку в Москву.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-секретаря Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Алёну Исакову.

«Сегодня из Баку в Москву прибыли 12 членов делегации Фонда, участвовавших в “Образовательной экспедиции БРИКС”, проходившей в Тегеране с 12 по 14 июня. Их возвращение координировал Фонд», — заявила Исакова.

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